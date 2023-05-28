28 мая 2023, 04:32
Белый дом договорился с конгрессменами по госдолгу США — СМИ
PN: Белый дом и конгрессмены-республиканцы достигли договоренности по потолку госдолга
Белый дом и конгрессмены-республиканцы достигли принципиальной договоренности по повышению потолка госдолга. Также урегулирован вопрос по сокращению бюджетных расходов для предотвращения дефолта, сообщил портал Punchbowl News.
«Республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности», — сказано в сообщении.
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Президент США Джо Байден и лидеры республиканцев в конгрессе накануне договорились регулярно проводить консультации по недопущению дефолта в стране. Планируется, что Палата представителей проголосует за повышение потолка госдолга во вторник, 30 мая.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден созвонился со спикером Палаты конгресса представителей Кевином Маккарти о повышении потолка госдолга. До этого Байден обсудил ситуацию по увеличению лимита задолженности со своими однопартийцами.
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