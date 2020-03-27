Макгрегор пожертвует миллион евро на борьбу с коронавирусом
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор договорился с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью о том, что передаст миллион евро на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Спортсмен сообщил в Twitter, что его деньги пойдут на покупку медикаментов и средств защиты для врачей, которые борются с вирусом в провинции Ленстер. Он также опубликовал переписку с главой финансового ведомства.
Макгрегор ранее призывал власти региона закрыть аэропорты и те учреждения, которые не предоставляют услуги первой необходимости.
Во второй декаде марта стало известно, что из-за коронавируса умерла тетя чемпиона ММА. Макгрегор признался, что очень опечален.