Макгрегор пожертвует миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор договорился с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью о том, что передаст миллион евро на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Спортсмен сообщил в Twitter, что его деньги пойдут на покупку медикаментов и средств защиты для врачей, которые борются с вирусом в провинции Ленстер. Он также опубликовал переписку с главой финансового ведомства.

Макгрегор ранее призывал власти региона закрыть аэропорты и те учреждения, которые не предоставляют услуги первой необходимости.

Во второй декаде марта стало известно, что из-за коронавируса умерла тетя чемпиона ММА. Макгрегор признался, что очень опечален.