Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Родственница бойца ММА Конора Макгрегора умерла от коронавируса. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram, не стесняясь в выражениях. Ирландец назвал коронавирус «тупым» и «гребаным» — и это самые мягкие слова.

«В этот день я привел свою семью в студию. Сидел в кресле, готовился к прямому эфиру на утреннем ток-шоу США. Мне позвонили и сказали, что моя милая маленькая тетушка Энн скончалась. Я больше не могу жить. Моя бедная маленькая дружелюбная тетушка», — написал Макгрегор в Instagram.

По словам бойца, после этого известия он с семьей поехал к океану. Они долго молчали и смотрели на волны.

«Сестра моей матери. Этот чертов дурацкий вирус. Какого хрена тут происходит? Держитесь ближе, люди! Мы все, что у нас есть» — написал боец в соцсети.

О смерти сестры своей матери ирландец узнал перед прямым эфиром в телевизионной студии, за несколько минут до выхода в эфир. О печальном событии он сообщил в Instagram значительно позже.

Конор Макгрегор отошел от бокса, но его тренер уверен, что это ненадолго. Слишком боец любит ринг.

«Я буду удивлен, если Конор не вернется на ринг в ближайшие 12–18 месяцев. Он обожает бокс. Макгрегор увлеченно готовился к поединку с Флойдом Мэйвезером. Новый бой должен стать крупным событием. Он всегда получает то, к чему стремится», — указал тренер Макгрегора Джон Кавана.