«Есть данные о 200 экстремистах»: Лавров рассказал об украинском следе в протестах в Белоруссии

Украинские экстремисты приехали в Белоруссию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что их на территории соседнего государства около 200. Все они прошли необходимую подготовку.

У Москвы, по словам Лаврова, есть подтверждение тому, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины. Слова министра российского внешнеполитического ведомства привело РИА «Новости».

«Есть данные примерно о 200 экстремистах», — сказал Лавров. Дипломат заметил, что речь идет о натренированных людях, и призвал спецслужбы заняться этим вопросом.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались протесты: на улицы вышли те, кто не согласился с итогами голосования. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Представители белорусской оппозиции потребовали провести перевыборы, а позже создали координационный совет — «для передачи власти». Теперь у них появилась и собственная партия «Вместе», которую возглавила Мария Колесникова. Она входит в президиум КС.