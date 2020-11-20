Майю Санду официально объявили президентом Молдавии

Центризбирком Молдавии объявил, что выборы президента выиграла Майя Санду. Итоги официально подтверждены.

В ближайшее время Центральная избирательная комиссия Молдавии передаст все соответствующие документы в ЕС.

«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая партией „Действие и солидарность“, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006», — объявил председатель ЦИК Дорин Чимил. Его слова передает ТАСС.

ЦИК подвела итоги второго тура выборов президента Молдавии, который прошел 15 ноября. Победителем признана глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала почти 60% голосов избирателей.

После вступления в должность новый президент страны планирует встретиться с представителями парламентских партий. На совместных консультациях Санду хочет решить проблемы, которые есть у Молдавии. Ранее она занимала пост премьер-министра.

Владимир Путин уже поздравил Майю Санду с победой в выборах. Действующий президент Молдавии Игорь Додон также отметил, что во втором туре победила Санду, но заявил, что пока нельзя ставить точку в избирательном процессе.