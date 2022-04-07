Магазины Chanel в Париже обклеили стикерами с Гитлером

На бутиках Chanel в Париже появились черные наклейки с очертанием Адольфа Гитлера. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Журналисты предположили, что бренду припомнили связь с фашистами из-за отказа продавать товары российским гражданам.

В магазинах Chanel в Дубае российских покупателей заставляли подписывать специальную бумагу, что они не живут в России и не собираются носить вещи бренда на ее территории.

Историки считают, что создательница модного дома Коко Шанель во время Второй мировой войны сотрудничала с немецким правительством и являлась любовницей немецкого разведчика Ганса Гюнтера фон Динклаге. Журналист Хэл Воган в книге «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» написал, что дизайнер не только поставляла немцам инсайдерскую информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке и выполнила более 10 шпионских миссий. После войны Шанель арестовали, обвинив в коллаборационизме, позже отпустили, но ей все равно пришлось покинуть Францию.

Российские блогеры радикально отреагировали на запрет Chanel продавать что-либо россиянам. Они устроили соревнование по уничтожению сумочек модного дома. В среднем такой аксессуар стоит 500 тысяч рублей.