Российские блогеры устроили соревнование по уничтожению сумок Chanel

Французский модный дом Chanel запретил своим бутикам продавать что-либо россиянам. Блогеры из РФ отреагировали на заявление бренда. Они запустили соревнование на лучшее уничтожение сумки Chanel. Видеозапись с ответом российских блогеров опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!».

Авторами соревнования являются актриса Марина Ермошкина и диджей Екатерина Гусева. Девушек часто видят в компании российских селебрити.

Ермошкина и Гусева заявили, что недовольны решением бренда и отказываются носить его вещи. Они разрезали сумки и призвали последовать их примеру. Одна из девушек использовала секатор.

«Ни одна вещь и ни один бренд не стоят моей любви к Родине и моего уважения к себе. Я против русофобии, и я против бренда, который поддерживает русофобию», — заявила одна из девушек.

Другая блогер заявила, что ей не нужна сумка от бренда, который запрещает покупателям из определенной страны носить его вещи.

«Ждем, когда вступит Яна Рудковская, на днях признавшаяся, что разочаровалась в любимом бренде, который теперь отказывается продавать свои вещи россиянам», — написали авторы Telegram-канала.

Аксессуар, который предлагают уничтожить Ермошкина и Гусева, в среднем стоит полмиллиона рублей.