МАГАТЭ определило группу экспертов для визита на Запорожскую АЭС — СМИ
NYT: в составе группы экспертов на ЗАЭС поедет руководитель МАГАТЭ Гросси
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило состав группы специалистов для отправки на Запорожскую АЭС. По данным газеты The New York Times, глава организации Рафаэль Мариано Гросси также войдет в состав делегации.
Список экспертов миссии МАГАТЭ, которые отправятся на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, состоит из 14 человек. Однако представителей США и Великобритании в составе делегации нет. По данным издания, визит запланировали на следующую неделю.
В штаб-квартире международного агентства от комментариев отказались, но подтвердили факт активных консультаций по вопросу отправки миссии на ЗАЭС.
Ранее Гросси сообщал, что миссия посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Он сообщил, что намерен лично возглавить делегацию и не собирается терять ни минуты. Он напомнил, что каждый день на станции происходят новые «инциденты» — так гендиректор МАГАТЭ назвал обстрелы атомной электростанции украинскими военными. В последние дни удары по Запорожской АЭС участились.