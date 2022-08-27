Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило состав группы специалистов для отправки на Запорожскую АЭС. По данным газеты The New York Times, глава организации Рафаэль Мариано Гросси также войдет в состав делегации.

Список экспертов миссии МАГАТЭ, которые отправятся на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, состоит из 14 человек. Однако представителей США и Великобритании в составе делегации нет. По данным издания, визит запланировали на следующую неделю.

В штаб-квартире международного агентства от комментариев отказались, но подтвердили факт активных консультаций по вопросу отправки миссии на ЗАЭС.

Ранее Гросси сообщал, что миссия посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Он сообщил, что намерен лично возглавить делегацию и не собирается терять ни минуты. Он напомнил, что каждый день на станции происходят новые «инциденты» — так гендиректор МАГАТЭ назвал обстрелы атомной электростанции украинскими военными. В последние дни удары по Запорожской АЭС участились.