Мир 18 ноября 2022, 14:20 МАГАТЭ обвинили в недееспособности из-за резолюции по Запорожской АЭС Член главсовета Запорожской области Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС политически мотивированная. Агентство повело себя непрофессионально, когда одобрило ее. Об этом заявил РИА «Новости» член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

«Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру», — сказал он.

Реклама

Владимир Рогов заявил, что агентство отказалось от профессионализма ради политических интересов. Он напомнил, что Запорожская АЭС находится на территории региона России. Так же можно потребовать, чтобы Япония отказалась от АЭС Фукусима-1, а Украина — от Хмельницкой или Ровенской АЭС.

Реклама

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, выжимки и нее попали в СМИ. Россию обвинили в давлении на работников атомной станции, посоветовали вывести с нее своих специалистов и отказаться от претензий. Документ поддержали 24 страны из 35. Против него выступили Китая и Россия, остальные воздержались.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет тоже указал на то, что Запорожская АЭС принадлежит Запорожской области, а она входит в состав России. Он назвал призыв отказаться от станции неуместным и несостоятельным. Российское постпредство при МАГАТЭ в Вене, по информации «Царьграда», обвинило агентство в политизации своей работы.