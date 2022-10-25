МАГАТЭ направит делегацию на Украину после сообщений о «грязной бомбе» | 360°

Мир 25 октября 2022, 16:57 МАГАТЭ направит делегацию на Украину после сообщений о «грязной бомбе» Постпред РФ Ульянов сообщил о поездке экспертов МАГАТЭ в Киев после слов о «грязной бомбе» РИА "Новости"

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Предупреждения России о подготовке властями Украины провокации с использованием грязной бомбы проверят эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Делегация посетит Киев и город Желтые Воды, где находится комбинат по производству урана. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что быстрых итогов от поездки делегации МАГАТЭ можно не ждать.

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«Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро», — отметил Ульянов.

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Как напомнил RT, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что делегация агентства посетит два ядерных объекта на территории Украины в ближайшие дни. Он подчеркнул, что целью поездки станет поиск любой неофициальной ядерной деятельности и материалов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пригласил делегацию МАГАТЭ посетить ядерные объекты после заявлений российской стороны о разработке «грязной бомбы».