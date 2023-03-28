Мир 28 марта 2023, 07:36 Мадуро указал на стремление Запада загнать Россию в угол Президент Венесуэлы Мадуро назвал очевидными попытки Запада загнать Россию в угол РИА «Новости»

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Действия Запада направлены на то, чтобы попытаться загнать Россию в угол и спровоцировать новую волну эскалации на Украине. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, его слова привел телеканал Venezolana de Televisión.

«Нам прекрасно известно о намерения последователей империализма и их союзников из Европы. Мы явно видим угрозы эскалировать ситуацию на Украине и спровоцировать Россию, чтобы загнать ее в угол и перенести боевые действия на российскую территорию», — сказал он.

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Мадуро подчеркнул, что в настоящее время зарождается новая глобальная геополитика, основы которой устроены на взаимоуважении всех стран.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что НАТО стал полноценным участником украинского конфликта. По его словам, альянс преследует цель добиться поражения и расчленения России.