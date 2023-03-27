Спецоперация 27 марта 2023, 09:58 НАТО назвали стороной конфликта на Украине Секретарь Совбеза Патрушев назвал НАТО стороной конфликта на Украине РИА «Новости»

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НАТО является стороной конфликта на Украине, не скрывая желания добиться поражения и расчленения России. Об этом «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Государства — члены НАТО являются стороной украинского конфликта. Они пытаются продлить военное противостояние как можно дольше, не скрывая задачи добиться поражения России на поле боя и ее последующего расчленения», — сказал он.

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Патрушев отметил, что альянс превратил Украину в большой военный лагерь.

«Им направляют боеприпасы и вооружения, снабжают разведывательными данными с помощью беспилотных летательных аппаратов и спутниковой группировки. В составе неонацистских батальонов воюют наемники, а советники и инструкторы НАТО обучают военнослужащих ВСУ», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что конфликт на Украине может затянуться на длительный срок.