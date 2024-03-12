12 марта 2024, 08:13
Мадуро сравнил израильские бомбежки Газы с истреблением евреев Гитлером
Мадуро: то, что делает Израиль с Газой, похоже на истребление евреев Гитлером
Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.
Мадуро подчеркнул, что израильские военные бомбят мечети и убивают людей прямо во время молитвы. Это настоящее преследование палестинского народа.
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«Холокост евреев сегодня превратился в палестинский холокост», — добавил венесуэльский лидер.
Он выразил надежду на то, что молитвы мусульман в месяц Рамадан помогут достижению мира. Мадуро отметил, что вместе с Папой Франциском он выступает за справедливое разрешение конфликта.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в анклаве может завершиться в течение одного-двух месяцев.
Германия
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