Мир 12 марта 2024, 08:13 Мадуро сравнил израильские бомбежки Газы с истреблением евреев Гитлером Мадуро: то, что делает Израиль с Газой, похоже на истребление евреев Гитлером РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.

Мадуро подчеркнул, что израильские военные бомбят мечети и убивают людей прямо во время молитвы. Это настоящее преследование палестинского народа.

Реклама

«Холокост евреев сегодня превратился в палестинский холокост», — добавил венесуэльский лидер.

Он выразил надежду на то, что молитвы мусульман в месяц Рамадан помогут достижению мира. Мадуро отметил, что вместе с Папой Франциском он выступает за справедливое разрешение конфликта.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в анклаве может завершиться в течение одного-двух месяцев.