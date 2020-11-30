Мадуро поделился номером телефона в WhatsApp и Telegram

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил свой номер телефона, по которому его можно найти в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

«Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram. Мадуро приходит в WhatsApp, Мадуро приходит в Telegram», — заявил венесуэльский лидер. Его слова приводит РИА «Новости».

Заявлений главы Венесуэлы транслировалось в Twitter.

«Вот мой телефон — 04262168871, включайте меня в свои группы», — добавил он.

В январе 2021 года начнутся поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. Страна возлагает большие надежды на разработанный в РФ препарат для борьбы с COVID-19. Мадуро ранее заметил, что в планах Венесуэлы получить более 10 миллионов доз российской вакцины. Страна намерена начать производство препарата на базе собственных предприятий. В первом квартале 2021 года, по словам венесуэльского лидера, должна начаться вакцинация населения.