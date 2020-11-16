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    16 ноября 2020, 08:43

    Россия начнет поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года

    Александра Ломейко

    В январе 2021 года начнутся поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. Страна возлагает большие надежды на разработанный в РФ препарат для борьбы с COVID-19.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала в Twitter об итогах переговоров, которые прошли в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

    «Мы гарантируем <…> поставки с января», — написала политик.

    Ранее президент республики Николас Мадуро заметил, что в планах Венесуэлы получить более 10 миллионов доз российской вакцины. Страна намерена начать производство препарата на базе собственных предприятий.

    В первом квартале 2021 года, по словам венесуэльского лидера, должна начаться вакцинация населения.

    Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный в Центре имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кардинально отличается от аналогов вакцина Центра имени Чумакова. Ожидается, что препарат будет готов к февралю 2021 года.