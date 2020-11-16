Россия начнет поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала в Twitter об итогах переговоров, которые прошли в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
«Мы гарантируем <…> поставки с января», — написала политик.
Ранее президент республики Николас Мадуро заметил, что в планах Венесуэлы получить более 10 миллионов доз российской вакцины. Страна намерена начать производство препарата на базе собственных предприятий.
В первом квартале 2021 года, по словам венесуэльского лидера, должна начаться вакцинация населения.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный в Центре имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кардинально отличается от аналогов вакцина Центра имени Чумакова. Ожидается, что препарат будет готов к февралю 2021 года.