Россия начнет поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года

В январе 2021 года начнутся поставки российской вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. Страна возлагает большие надежды на разработанный в РФ препарат для борьбы с COVID-19.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала в Twitter об итогах переговоров, которые прошли в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Мы гарантируем <…> поставки с января», — написала политик.

Ранее президент республики Николас Мадуро заметил, что в планах Венесуэлы получить более 10 миллионов доз российской вакцины. Страна намерена начать производство препарата на базе собственных предприятий.

В первом квартале 2021 года, по словам венесуэльского лидера, должна начаться вакцинация населения.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный в Центре имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кардинально отличается от аналогов вакцина Центра имени Чумакова. Ожидается, что препарат будет готов к февралю 2021 года.