Мадуро поддержал смещение Гуаидо с поста спикера

«Согласно Конституции 5 января этого года было избрано новое руководство Национальной ассамблеи на 2020–2021 годы. Председателем будет оппозиционный депутат Луис Парра из партии „За справедливость“», — сообщил Маудро.

Он добавил, что «депутаты от оппозиции восстали» против прошлого председателя Хуана Гуаидо.

«Страна отвергает Хуана Гуаидо как марионетку американского империализма, крайне коррумпированную личность», — добавил политик.

5 января Парра объявил себя спикером Национальной ассамблеи. Заявление он сделал в мегафон.

В это время Гуаидо и его сторонников не пускали в здание парламента. Оппозиционеры назвали смещение Гуаидо переворотом, добавив, что для решения о назначении спикера не было необходимого кворума.

В США и ЕС заявили, что по-прежнему считают Гуаидо законным председателем Национальной ассамблеи и временным президентом Венесуэлы.