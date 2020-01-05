Противник Гуаидо объявил себя спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы

Оппозиция заявила о «перевороте в парламенте» — ее депутаты, составляющие большинство, не смогли попасть в зал заседаний. Таким образом для смены председателя Национальной ассамблеи не было необходимого кворума, говорится в Twitter парламентариев.

В аккаунте Национальной ассамблеи распространили кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов не пускают Гуаидо и его сторонников в здание парламента.

Несколько депутатов попытались перелезть через забор, но проникнуть внутрь им не удалось.

В мае 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах, которые бойкотировала оппозиция. Переизбрание не признали страны Запада, США и большинство государств Латинской Америки. Россия, Куба, Мексика и другие страны считают Мадуро законно избранным президентом.

В начале января 2019 года Национальная ассамблея утвердила на посту председателя Хуана Гуаидо.

10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы, а 23 января на одной из акций протеста Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и потребовал отставки Мадуро.

Несмотря на поддержку Гуаидо западными странами и санкции США против Венесуэлы, Мадуро сохранил власть в стране.