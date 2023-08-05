05 августа 2023, 09:29
Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на его жизнь пять лет назад
Президент Венесуэлы заявил о причастности Трампа к организации покушения в 2018 году
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс-главу США Дональда Трампа в организации покушения на его жизнь в 2018 году. Об этом политик заявил во время празднования 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого велась на YouTube.
«Стало известно о персональной и прямой ответственности <...> Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые отдали приказ колумбийскому президенту подготовить покушение», — указал Мадуро.
Реклама
По его словам, экс-глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос за несколько дней до происшествия объявил, что в ближайшее время в Венесуэле сменится режим.
Покушение на Мадуро с использованием БПЛА совершили в августе 2018 года. К трибуне, где стоял президент во время парада, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. В результате ранения получили несколько гвардейцев, сам глава государства не пострадал.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден выдумывает обвинения против него.
США
Венесуэла
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Реклама
Реклама