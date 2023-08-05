Мир 05 августа 2023, 09:29 Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на его жизнь пять лет назад Президент Венесуэлы заявил о причастности Трампа к организации покушения в 2018 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс-главу США Дональда Трампа в организации покушения на его жизнь в 2018 году. Об этом политик заявил во время празднования 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, трансляция которого велась на YouTube.

«Стало известно о персональной и прямой ответственности <...> Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые отдали приказ колумбийскому президенту подготовить покушение», — указал Мадуро.

Реклама

По его словам, экс-глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос за несколько дней до происшествия объявил, что в ближайшее время в Венесуэле сменится режим.

Покушение на Мадуро с использованием БПЛА совершили в августе 2018 года. К трибуне, где стоял президент во время парада, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. В результате ранения получили несколько гвардейцев, сам глава государства не пострадал.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден выдумывает обвинения против него.