Мир 03 августа 2023, 23:38 Трамп заявил, что Байден выдумывает обвинения против него Трамп заявил, что Байден приказал обвинить его во всевозможных преступлениях White House

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор страны Меррик Гарланд будет обвинять его в выдуманных преступлениях по указанию главы государства Джо Байдена. Таким мнением политик поделился на своей странице в Truth Social перед запланированным на 4 августа заседанием суда.

«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», — написал он

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По словам Трампа, его вынудили тратить большое количество времени и денег на свою защиту. Ранее политик заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы в рамках дел о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия.

Американский Минюст ранее выдвинул новые обвинения в отношении экс-президента США по делу о секретных материалах.