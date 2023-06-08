Мир 08 июня 2023, 21:28 «Лживые обвинения». Румынию уличили в лицемерии после решения сократить штат посольства России Захарова заявила о лицемерии Румынии после решения сократить штат посольства России РИА «Новости»

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Румынские власти пытаются прикрыть свои решения лицемерными обвинениями в адрес России из-за проводимой спецоперации, что лишь затягивает конфликт на Украине. Такое заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появилось на сайте ведомства.

«Попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею спецоперации является лицемерной. Она отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве и способствует затягиванию конфликта на Украине», — отметила она.

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По словам дипломата, российская сторона расценила решение Румынии сократить штат посольства РФ как враждебный выпад, который ведет к дальнейшей деградации отношений. Действия румынских властей не останутся без ответа, заверила Захарова. При этом она пообещала сообщить о конкретных мерах дополнительно.

Министерство иностранных дел Румынии потребовало от посла России в Бухаресте уволить 51 сотрудника. Как отметили в ведомстве, количество работников российской дипмиссии должно стать таким же, как в посольстве Румынии в Москве.