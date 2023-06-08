Мир 08 июня 2023, 17:40 Румыния потребовала от посольства России в Бухаресте сократить персонал МИД Румынии дал посольству России в Бухаресте 30 дней на сокращение персонала Википедия

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Посол России в Бухаресте получил предписание от Министерства иностранных дел Румынии уволить 51 сотрудника, в числе которых 11 дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства европейской страны.

В ведомстве подчеркнули, что хотят, чтобы количество сотрудников российской дипмиссии стало таким же, как в посольстве Румынии в Москве. В требованиях говорится, что под сокращение должны подпасть 51 сотрудник, в том числе 21 дипломат и 30 представителей технического и административного персонала.

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Но так как должности работников российской дипмиссии в эти рамки не укладываются, то под увольнение подпадут 11 дипломатов и 29 других работников. Окончательное решение, кого именно сократят, оставили за российской стороной.

Свою позицию МИД Румынии объяснил нормой Венской конвенции о дипломатических отношениях. Посольству России дали 30 дней на выполнение требований после чего пообещали отобрать аккредитации у работников посольства по своему выбору.

Министерство иностранных дел России заявило, что подготовит соответствующий ответ на решение Румынии о сокращении численности посольства в Бухаресте.