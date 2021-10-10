Лжетеррорист несколько лет прикидывался головорезом из Сирии ради внимания прессы

Канадец Шехроз Чодри признался в суде, что несколько лет выдумывал сказки о том, как служил в рядах террористов «Исламского государства»* в Сирии и казнил людей. Об этом написала New York Times.

Чодри с 2016 года распространял в соцсетях вымышленные истории о жизни террориста в Сирии, которые потом несколько раз рассказал западным СМИ, в том числе NYT.

Выступая под именем Абу Хузаифа, проживающего в пригороде Торонто, он стал главным героем подкаста «Халифат» от The Times, выход которого в 2018 году вызвал скандал в Канаде. Оппозиционные политики обвиняли правительство премьер-министра Джастина Трюдо в том, что они позволили террористу-головорезу свободно бродить по улицам.

Канадец признался в фабрикации историй еще в 2017 году, когда его допрашивала полиция. Но он продолжал распространять свой миф и сотрудничать с журналистами, которые верили ему не слово. Все это время Чодри работал в ресторане.

В 2020 году мужчину арестовали. Выяснилось, что он никогда не был в Сирии и не имел отношения к ИГ*.

Ранее журналист из Пакистана заявил о возможной постановке операции по ликвидации террориста Усамы бен Ладена.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.