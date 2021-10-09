Эксперт сообщил о возможной постановке операции по уничтожению бен Ладена

Журналист из Пакистана, который десять лет назад подробно изучал дело об убийстве террориста бен Ладена, заявил, что вся громкая спецоперация по его уничтожению могла быть сфальсифицирована. Такое мнение Сухейль Аббаси выразил для РЕН ТВ.

По словам журналиста, в американской версии событий 2 мая 2011 года много нестыковок, а полноценных подтверждений успешности операции нет. Тело бен Ладена похоронили в море, и подтвердить это ничем не возможно.

Журналист заявил, что и сам являлся свидетелем спецоперации, которая проходила поздно ночью. В тот момент по всему городу произошло отключение света. Начали греметь взрывы, и сотрудник СМИ сразу же решил добраться до места событий. За несколько минут он приехал до точки проведения спецоперации.

«Так что через несколько минут я добрался до этого самого места. Оно было переполнено вооруженными солдатами, которые полностью перекрыли близлежащие улицы, а внутри здания в тот момент была слышна стрельба и видны всполохи пожара», — вспомнил Аббаси. Журналист утверждает, что самого бен Ладена в данном месте вполне могло и не быть. Совсем недавно объявился другой лидер террористов, Айман аз-Завахири, которого долгое время считали уничтоженным.