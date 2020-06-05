Лунное затмение увидит часть россиян

Полутеневое затмение Луны произойдет вечером 5 июня. За этим явлением сможет наблюдать большая часть жителей европейской территории России и юго-запада Сибири. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Все начнется в 20:46 по московскому времени, а закончится 6 июня после полуночи. Максимальная фаза наступит в 22:25, сообщил ТАСС. Специалисты считают, что в этот момент практически половина Луны погрузится в полутень Земли.

«До границы тени Земли ее будет разделять 13 угловых минут, поэтому заметить потемнение южного диска Луны глазом будет невозможно. Это полутеневое затмение можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры», — заявили агентству в планетарии.

Кроме россиян затмение смогут наблюдать почти все жители Европы, Африки, Азии, Австралии, юго-восточной и восточной части Южной Америки.

Следующее астрономическое событие произойдет 19 июня. Тогда мир станет свидетелем затмения Венеры, а через два дня случится кольцеобразное затмение Солнца. Полное затмение светила ожидают 14 декабря. Его смогут увидеть в Аргентине и Чили.