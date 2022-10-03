Выборы президента Бразилии: как кандидаты относятся к России | 360°

Мир 03 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Консерватор и социалист поборются за пост президента Бразилии. Оба хотят сотрудничать с Россией Замдиректора Института Латинской Америки Мартынов: Бразилия хочет сотрудничать с Россией Freepik

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В Бразилии в конце октября состоится второй тур президентских выборов с участием действующего лидера Жаира Болсонару и бывшего руководителя страны Луиса Инасиу Лула да Силвы. В первом раунде выигрывает социалист да Силва, он набрал почти 50 процентов голосов. Кандидаты предлагают избирателям два разных политических курса, но оба хотят сотрудничать с Россией.

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Согласно опросам общественного мнения, должен победить Лула да Силва. Сам кандидат также подчеркивал, что во время всей президентской кампании опережал Болсонару. Остальные участники гонки остались позади: некоторые не получили даже одного процента голосов.

РИА «Новости»

Отношения с Россией

У Жаира Болсонару и Луиса Инасиу Лула да Силвы схожие взгляды на Россию. Бывший президент называл антироссийские санкции наказанием для всего человечества: по его мнению, ограничения «несправедливо» сказываются на экономике других регионов. Экс-глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим также подчеркивал, что Лула да Силва не поддержит санкционную политику против России, если вновь будет руководить республикой.

В беседе с «360» политолог и политтехнолог Павел Дубравский напомнил, что кандидат от левых сил призывает сесть за стол переговоров, чтобы разрешить кризис на Украине.

«Лула да Силва в целом считает, что в конфликте виноваты все. Основной его призыв — договориться. Он равномерно распределяет ответственность и на США, и на Россию, и на все мировое сообщество», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Болсонару, в свою очередь, заявлял, что сотрудничество с Москвой в вопросе удобрений жизненно необходимо, и тоже называл санкции безуспешными и вредными для США и Европы. Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов рассказал «360», что поначалу действующий бразильский лидер вел двойственную политику, считал себя поклонником Дональда Трампа и следовал проамериканскому курсу. Многие боялись, что он выведет Бразилию из БРИКС и присоединится к антироссийским санкциям, тем не менее этого не произошло.

«Бразилия — страна, которая руководствуется своими интересами. Она ориентируется на собственные ценности и предпочтения во внешней политике», — объяснил Мартынов.

Руководство страны понимает, что необходимо сохранять контакты с Россией не только в торгово-экономической сфере, добавил специалист. Страны могут обсуждать вместе вопросы международного права, суверенитета и многополярного мира.

Позиции кандидатов

Сторонники Болсонару выступают за консерватизм, отметил Павел Дубравский. Сам же президент показывает избирателям, что он часть мировой консервативной элиты. Среди прочего он выступает против пересмотра гендерной идеологии.

Сторонники Лулы да Силвы, напротив, стремятся сохранять социальную поддержку государства и либерально относятся к гендерным вопросам. При этом многие избиратели с позитивом вспоминают реформы экс-президента: политик вывел из бедности около 30 миллионов человек и сформировал новый средний класс, напомнил Мартынов.

«Вокруг Лулы да Силвы сложился ореол жертвенности из-за преследования. Его обвинили в коррупции, он сидел в тюрьме, но Верховный суд освободил его. Помимо этого, он болел раком: это тоже создает вокруг него определенную ауру», — подытожил собеседник «360».

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