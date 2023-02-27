Мир 27 февраля 2023, 23:33 Белоруссия озвучила единственный возможный для Украины путь Лукашенко: у Украины нет другого пути, как заключить сейчас мирный договор с Россией РИА «Новости»

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Украина должна заключить сейчас мирный договор с Россией без предварительных условий, ведь другого варианта урегулировать конфликт у нее нет. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показало «БелТА».

По словам белорусского лидера, любые боевые действия всегда заканчиваются миром, и нынешняя ситуация не является исключением. Он напомнил, что суть вопроса в том, сколько людей погибнет и во имя чего.

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«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — сказал Лукашенко.

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По его мнению, сейчас наблюдается уникальный момент, чтобы остановить конфликт, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы. Белорусский лидер отметил, что у Путина «цель — обезопасить Россию, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии».

Лукашенко заявил, что российская сторона готова на шаги к мирному урегулированию, причем она это делала с первых дней конфликта. Так, два раунда переговоров провели в Белоруссии, затем состоялись переговоры в Стамбуле. Однако, страны Запада смогли подтолкнуть украинские власти к отказу от диалога с Россией.

Ранее президент Белоруссии распорядился усилить контроль на границе из-за роста угроз. Он добавил, что внешние силы могут решиться на любые шаги, чтобы всколыхнуть ситуацию в республике.