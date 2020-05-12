Лукашенко заявил о снижении случаев пневмонии в Минске

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемической ситуации на фоне проведения парада в столице Белоруссии по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в Минске снизилось.

По словам Лукашенко, он «абсолютно был убежден», что находиться на воздухе для людей не хуже, чем если они были бы где-то запертыми. При этом он отметил, что «все-таки в душе, сердце как-то настороженность была».

«И что мы получили? В Минске значительно, вчера в два раза, снижение пневмонии», — приводит РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные на совещании в белорусской столице. Отрывок разговора был показан в эфире телеканала ОНТ.

Выбранный в Белоруссии очаговый метод борьбы с коронавирусом, а не фронтальный с ориентацией на изоляцию, оправдывает себя, подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что методом Белоруссии по борьбе с пандемией коронавируса воспользовались Россия и некоторые западные страны. Суть этого метода заключается в том, чтобы «потихоньку открываться». Он подчеркнул, что эффективность такого подхода поняли даже в тех странах, где суточная смертность от COVID-19 превышает число всех скончавшихся от последствий заражения новым вирусом в Белоруссии за три месяца.

По последним данным, в Белоруссии выявили больше 23 тысяч случаев COVID-19. Умерли свыше 130 человек.