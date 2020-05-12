Лукашенко похвастался, что белорусский метод борьбы с 2019-nCoV переняли в России и Европе

Методом Белоруссии по борьбе с пандемией коронавируса воспользовались Россия и некоторые западные страны. Суть этого метода заключается в том, чтобы «потихоньку открываться».

«Тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — приводит БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он подчеркнул, что эффективность такого подхода поняли даже в тех странах, где суточная смертность от COVID-19 превышает число всех скончавшихся от последствий заражения новым вирусом в Белоруссии за три месяца.

«Дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90% с лишним населения, которые выйдут на работу», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что Россия поняла, какие могут быть последствия, если этого сейчас не сделать даже богатой стране.

По последним данным, в Белоруссии выявили 23 906 случаев COVID-19. Умерли 135 человек.