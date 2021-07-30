Лукашенко заявил о готовности разместить российские базы в Белоруссии

Белоруссия готова для безопасности Союзного государства разместить российские базы на своей территории. Но сейчас, по словам президента Александра Лукашенко, нет в этом необходимости.

Он отметил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался, потому что в этом нет необходимости. Об этом Лукашенко заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщило БелТА.

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Белоруссии и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно», — сказал он.

Он отметил, что в Белоруссии сплоченные компактные вооруженные силы, при необходимости в короткое время могут «500 тысяч человек встать под ружье». Александр Лукашенко добавил, что если будет мало, то он обратится к России. И тогда «в страну будут введены все ВС Российской Федерации».

Лукашенко напомнил, что в августе прошлого года с протестами в стране он справился своими силами.