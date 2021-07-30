Лукашенко назвал свободу слова в Белоруссии экстремизмом

Президент Белоруссии заявил, что практически завершена работа по наведению порядка в информационном поле. Он заявил, что свобода слова переросла в экстремистскую деятельность.

«Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями, упаси господь. Вырезать разные точки зрения — пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность», — сказал Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Он добавил, что он и другие представители власти всегда воспринимали критику адекватно. Поэтому критика власти — это одна история, а призывы к бунтам и расправам над теми, кто не поддерживает революционные настроения, нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные «сливы», кибератаки — другая.

Ранее лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает ошибкой свой отъезд из страны во время протестов. Она отметила, что белорусский народ не был готов к протестам. У них не было структуры и четкого плана действий. Поэтому ситуация развивалась хаотично, все выходили на улицы от сердца и боли, которую причинил режим во время выборов.