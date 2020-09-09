Лукашенко заявил, что за него проголосовали не меньше белорусов, чем раньше

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на последних выборах за него проголосовали не меньше людей, чем несколько лет назад. При этом он не исключил, что в стране могут пройти досрочные выборы.

По его оценкам, свои голоса за него отдали более 600 тысяч человек. При этом он признался, что расстроился из-за того, что часть людей оказались несогласны с результатами выборов, написало РИА «Новости».

«Хотя сам себя как опытный человек успокаивал: ну чего ты паришься? Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией. Которые уже завтра хотели бы видеть нового президента», — отметил Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Президент Белоруссии считает, что народ вспыхнул по нескольким причинам. На это повлияли коронавирус, «мелкие буржуйчики».

«Вот они сошлись и в кучу… И раньше они как-то воспринимали результаты выборов: да, вот они есть. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели и они вылезли», — заявил белорусский лидер.

Что касается досрочных выборов, то об этом пока говорить преждевременно. Однако они могут состояться раньше парламентских. По его мнению, это нужно, для того чтобы парламент сохранил свои полномочия при новом президенте.

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал политик. Его процитировало РИА «Новости».

До этого нужно провести выборы местного значения.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным, ЦИК на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция и часть общества не согласна с результатами и требует перевыборов. Из-за этого в стране проходят массовые акции протеста. Глава государства считает, что за ними стоит Запад.

Ранее Лукашенко рассказал, что не собирается бежать из страны и увозить своих детей.