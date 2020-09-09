Лукашенко ответил на слухи о «побеге» из Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил, что не собирается никуда бежать из страны. Его дети тоже не уедут из Белоруссии.

По его словам, именно это он хотел показать, когда появился с автоматом. Таким образом белорусский лидер отреагировал на сообщения в Telegram-каналах о том, что он трус, уехал в Ростов.

«Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь», — подчеркнул Лукашенко во время встречи с российскими журналистами. Его слова передало «БелТА».

Белорусский лидер вспомнил, что решил отправится к Дворцу Независимости в одно из воскресений, когда проходили митинги. По его словам, там у него находится ситуационный центр. Он может посмотреть на камерах, что происходит в Минске.

«Дворец Независимости был защищен так, как следует. Но когда они двинулись сюда, я подумал, что должен посмотреть, что там творится», — отметил политик.

Однако когда глава государства подлетел к своей резиденции, основная часть демонстрантов уже разошлась. Лукашенко считает, что, узнав о его прибытии, организаторы протестов отозвали людей.

«То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: „А вдруг снайпер, а вдруг что“», — добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что должен был выйти к правоохранителям и поблагодарить их за работу.

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