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    09 сентября 2020, 12:33

    Лукашенко ответил на слухи о «побеге» из Белоруссии

    Наза Салех Захи

    Президент Александр Лукашенко заявил, что не собирается никуда бежать из страны. Его дети тоже не уедут из Белоруссии.

    По его словам, именно это он хотел показать, когда появился с автоматом. Таким образом белорусский лидер отреагировал на сообщения в Telegram-каналах о том, что он трус, уехал в Ростов.

    «Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь», — подчеркнул Лукашенко во время встречи с российскими журналистами. Его слова передало «БелТА».

    Белорусский лидер вспомнил, что решил отправится к Дворцу Независимости в одно из воскресений, когда проходили митинги. По его словам, там у него находится ситуационный центр. Он может посмотреть на камерах, что происходит в Минске.

    «Дворец Независимости был защищен так, как следует. Но когда они двинулись сюда, я подумал, что должен посмотреть, что там творится», — отметил политик.

    Однако когда глава государства подлетел к своей резиденции, основная часть демонстрантов уже разошлась. Лукашенко считает, что, узнав о его прибытии, организаторы протестов отозвали людей.

    «То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: „А вдруг снайпер, а вдруг что“», — добавил Лукашенко.

    Он подчеркнул, что должен был выйти к правоохранителям и поблагодарить их за работу.

    Ранее Лукашенко объяснил, почему уволил главу КГБ.

    Новости SMI.FM