Лукашенко заявил, что Украину постигла участь Белоруссии

События на Украине идут по сценарию, который пытались реализовать в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передало РИА «Новости».

Лукашенко в ходе совещания по вопросам информационной политики заявил, что сейчас с Украиной происходит то, что пытались сделать и с Белоруссией, но не получилось.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос: „А что было бы с нами“. Пожалуйста: смотрите на Украину», — сказал президент Белоруссии.

Уровень угроз, по его словам, сохранился.

«Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», — заявил Лукашенко.

Запад, пытаясь завладеть ситуацией, использует методики влияния на сознание людей, добавил глава республики.

«Давление на нас в этой связи усиливается. Поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующим. Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, абсолютно не новая история», — заявил он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия «почти треть века» подвергается разного рода угрозам.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад добивается смены конституционного строя в Белоруссии.