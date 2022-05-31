Лукашенко назвал цель Запада

Страны Запада своими действиями стремятся дестабилизировать белорусское общество и сменить конституционный строй в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом написал ТАСС.

Лукашенко затронул тему противостояния Белоруссии и Запада на совещании по вопросам информационной политики.

«Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников», — сказал президент Белоруссии.

Запад бросил на реализацию своих целей технологии очень высокого уровня, по его словам.

«Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу», — пояснил Лукашенко.

На минувших выходных, 29 мая, на Западе отмечали так называемый «международный день солидарности» с Белоруссией. По такому случаю Норвегия решила переименовать республику в своих официальных документах, которую впредь перестанет называть Hviterussland.