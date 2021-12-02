Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов

У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, уверен президент белорусского государства Александр Лукашенко. В то же время он отметил, что к вопросу создания единой для двух стран валюты Москва и Минск пока еще не подошли: такой уровень взаимной интеграции является еще более высоким, чем имеется на данный момент.

Лукашенко выразил мнение, что вопрос о создании единой валюты России и Белоруссии пока поднимать не стоит. По его словам, подобные инициативы можно реализовать только постепенно. Границ у взаимной интеграции стран Лукашенко при этом не очерчивает. «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», — сказал Лукашенко в беседе с «РИА Новости».

Ранее Россия и Белоруссия подписали 28 интеграционных программ по экономическому сотрудничеству. На днях белорусский лидер также выступил с важным заявлением о том, что он признал Крым российской территорией. Он сказал, что запланировал совместную поездку на полуостров с Владимиром Путиным, и это явно говорит о признании Минском Крыма. Лукашенко также отметил, что крымская территория была частью России де-факто еще до референдума 2014 года, а после него стала таковой и де-юре.