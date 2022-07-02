Военные Белоруссии взяли на прицел центры принятия решений противников

Президент Белоруссии сообщил, что он приказал военным взять на прицел центры принятия решений противников страны. Его слова процитировало РИА «Новости».

Лукашенко сделал это заявление во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости. По его словам, прицел навели для оперативного реагирования в случае нападения.

«Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

В качестве возможных точек удара со стороны противника президент Белоруссии назвал Гомель, Мозырский НПЗ, аэродром в Лунинце и Брест. Он отметил, что в случае обстрела этих территорий враг моментально, «в одну секунду», получит соответствующий ответ.

Также на мероприятии Лукашенко сообщил, что несколько дней назад ПВО Белоруссии перехватила ракетный обстрел со стороны Украины.