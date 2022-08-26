Лукашенко заявил, что «пацаны» Шольц и Макрон просто пиарятся разговорами с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон просто «пацаны», и они используют свои переговоры с Владимиром Путиным для своего пиара. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили на сайте президента.

«Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», — рассказал он журналистам.

Таким образом Лукашенко прокомментировал рассказы Шольца про разговор с президентом России. По словам белорусского лидера, подобные переговоры между руководителями государств носят закрытый характер, обнародовать их содержание можно только с согласия второй стороны. Он также напомнил, что и Макрон некоторое время назад «пиарился перед журналистами» тем фактом, что разговаривал с Владимиром Путиным.

«Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Россия готова предоставить Белоруссии миллион тонн зерна. Он добавил, что Владимир Путин пообещал продать продукцию по доступным ценам.