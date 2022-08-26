Лукашенко заявил, что Россия готова продать Белоруссии миллион тонн зерна

Россия готова предоставить Белоруссии миллион тонн зерна, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что Владимир Путин пообещал продать продукцию по доступным ценам, сообщило БелТА.

Лукашенко просил Владимира Путина зарезервировать для Белоруссии 500 тонн зерна, но российский лидер готов удвоить объемы.

«На всякий случай 500 тысяч тонн зерна отложи. Говорит: да ты не волнуйся, миллион продадим, и по сходным ценам», — рассказал президент Белоруссии. Он добавил, что белорусские аграрии ожидают хороший урожай в этом году, а дополнительные запасы пойдут на корма для развития животноводства и птицеводства, а также для увеличения поголовья хозяйств.

«Белорусский народ не бросим. Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную», — подчеркнул президент Белоруссии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил важность поставок зерна из России и с Украины на мировой продовольственный рынок. Важно, чтобы частный сектор и все правительства сотрудничали для выхода российских аграриев на рынки, добавил он.