Лукашенко заявил на инаугурации, что не имеет права бросить белорусов

Белорусский лидер заявил, что его страна смогла избежать «цветной революции», в отличие от многих других государств. Также он сообщил, что белорусы с честью прошли выпавшие испытания. В среду Александр Лукашенко официально занял пост президента Республики.

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — передает БелТА слова Лукашенко.

Глава государства также обнаружил, что его и народ окружают настоящие патриоты.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов. <…> Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где „цветная революция“ не состоялась», — высказался президент.

Помимо этого, Лукашенко затронул тему мирового кризиса, он намерен вновь сделать жизнь в стране безопасной. «Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей», — добавил политик.

Сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация главы государства прошла во Дворце независимости. Президент принял присягу в присутствии членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей и других. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента.