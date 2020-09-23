Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация главы государства проходит во Дворце независимости.

БелТА сообщило, что на инаугурацию приглашены высшие должностные лица, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, деятели науки, культуры и спорта, СМИ.

Белорусский лидер принял присягу. Агентство привело ее слова: «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента.

Еще несколько часов назад пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт отказалась называть точную дату инаугурации. Она отметила, что сообщит о мероприятии «ближе ко времени».

Выборы главы государства состоялись в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК страны, на них в шестой раз победил Лукашенко. Он, по официальным сведениям, набрал чуть более 80% голосов. Однако не все общество оказалось согласно с результатами. В стране уже больше месяца проходят протесты.