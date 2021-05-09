Лукашенко заявил, что белорусов хотели столкнуть лоб в лоб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране все жили спокойно и мирно, пока белорусов не попытались столкнуть лоб в лоб. Он призвал прекратить ненужное противостояние, сообщило РИА «Новости».

«В последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», — сказал Лукашенко.

Он призвал белорусов помнить, что они живут в суверенном государстве. По его словам, им «впервые за тысячелетия выпало счастье жить на этом клочке земли». Лукашенко заявил, что сейчас начался жестокий передел мира, и нельзя допустить, чтобы белорусы попали в эти жернова.

«Мы волею-неволею судьбы и господа расположены на геополитическом изломе. Мы всегда становились ареной чужих войн, нас топтали, убивали. <…> Мы должны наконец понять и осознать: мы — белорусы, и это — наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить», — заключил Лукашенко.

Белорусский президент заявил об этом в ходе выступления по случаю Дня государственного герба и флага, который отмечается в стране во второе воскресенье мая.

Лукашенко ранее подписал декрет о передаче полномочий президента в случае гибели.