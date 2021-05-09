Лукашенко подписал декрет о передаче полномочий в случае гибели

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предполагает передачу властных полномочий Совбезу в случае, если глава государства погибнет. Об этом сообщило БелТА.

Декрет предусматривает передачу власти Совету безопасности Белоруссии в случае, если президент погибнет в результате покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий. При убийстве президента в республике должны незамедлительно ввести чрезвычайное или военное положение, меры по их обеспечению также должен определять Совбез под председательством премьер-министра.

Главным вопросом в случае гибели президента должно стать проведение выборов. Решение об их проведении Совбез должен принимать при участии глав регионов.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

Лукашенко в апреле рассказал, что заговорщики, которые планировали устроить на него покушение, рассматривали три сценария его убийства. В том числе они собирались устранить президента Белоруссии на параде 9 мая.