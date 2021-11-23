Политолог рассказал о последствиях размещения ядерного оружия США в Польше

Размещение ядерного оружия в Польше усугубит и без того напряженную ситуацию в Восточной Европе. Таким мнением поделился с Lenta.ru Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

По словам политолога, такой шаг США только навредит Польше в условиях миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Безусловно, ядерное оружие в Польше будет отягчающим фактором нежели чем-то, что это будет эту безопасность обеспечивать. Это, конечно, будет шаг в опасном направлении», — считает Соколов.