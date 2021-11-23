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    23 ноября 2021, 10:33

    Политолог рассказал о последствиях размещения ядерного оружия США в Польше

    Политолог Соколов: размещение ядерного оружия США в Восточной Европе усугубит кризис в регионе

    Полина Гребенщикова

    Размещение ядерного оружия в Польше усугубит и без того напряженную ситуацию в Восточной Европе. Таким мнением поделился с Lenta.ru Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    По словам политолога, такой шаг США только навредит Польше в условиях миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

    «Безусловно, ядерное оружие в Польше будет отягчающим фактором нежели чем-то, что это будет эту безопасность обеспечивать. Это, конечно, будет шаг в опасном направлении», — считает Соколов.