Пресс-секретарь Лукашенко пообещала сообщить дату инаугурации «ближе ко времени»

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась называть дату инаугурации. Многие пользователи Сети предполагают, что церемония может состояться 29 сентября.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — передает РИА «Новости» слова Эйсмонт.

По закону страны инаугурация должна состояться через два месяца после оглашения результатов выборов. А пока должность считается неофициальной. На церемонии президент должен принять присягу в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов. В Белоруссии глава государства избирается на пять лет.

В стране до сих пор проходят протесты, вызванные победой Лукашенко на президентских выборах. С 9 августа несогласные выходят на улицу, выкрикивают лозунги, сталкиваются с сотрудниками милиции. Один из митингов в поддержку белорусской оппозиции прошел 19 сентября. На улицы столицы вышли женщины в яркой одежде. Таким образом они хотели привлечь внимание к себе и своим лозунгам.