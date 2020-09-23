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    23 сентября 2020, 09:41

    Пресс-секретарь Лукашенко пообещала сообщить дату инаугурации «ближе ко времени»

    Анастасия Калинина

    Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась называть дату инаугурации. Многие пользователи Сети предполагают, что церемония может состояться 29 сентября.
    Пресс-секретарь Лукашенко пообещала сообщить дату инаугурации «ближе ко времени»

    «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — передает РИА «Новости» слова Эйсмонт.

    По закону страны инаугурация должна состояться через два месяца после оглашения результатов выборов. А пока должность считается неофициальной. На церемонии президент должен принять присягу в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов. В Белоруссии глава государства избирается на пять лет.

    В стране до сих пор проходят протесты, вызванные победой Лукашенко на президентских выборах. С 9 августа несогласные выходят на улицу, выкрикивают лозунги, сталкиваются с сотрудниками милиции. Один из митингов в поддержку белорусской оппозиции прошел 19 сентября. На улицы столицы вышли женщины в яркой одежде. Таким образом они хотели привлечь внимание к себе и своим лозунгам.

    Новости SMI.FM