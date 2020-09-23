Пресс-секретарь Лукашенко пообещала сообщить дату инаугурации «ближе ко времени»
«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — передает РИА «Новости» слова Эйсмонт.
По закону страны инаугурация должна состояться через два месяца после оглашения результатов выборов. А пока должность считается неофициальной. На церемонии президент должен принять присягу в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов. В Белоруссии глава государства избирается на пять лет.
В стране до сих пор проходят протесты, вызванные победой Лукашенко на президентских выборах. С 9 августа несогласные выходят на улицу, выкрикивают лозунги, сталкиваются с сотрудниками милиции. Один из митингов в поддержку белорусской оппозиции прошел 19 сентября. На улицы столицы вышли женщины в яркой одежде. Таким образом они хотели привлечь внимание к себе и своим лозунгам.