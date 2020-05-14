Лукашенко возмутился из-за цены российского газа для Германии
По его словам, он узнал, что РФ продает газ Европе за 65-68 долларов. В то время как Белоруссия покупает топливо за 127 долларов.
«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до 70 долларов», — заявил Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.
Он отметил, что поднимал вопрос разных цен на газ во время недавней видеоконференции в рамках ЕАЭС. Теперь президент Белоруссии на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом поинтересовался, что сделано для изменения ситуации.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко в прошедшем феврале зафиксировали цену газа для Минска на 2020 год. Она осталась на уровне 2019-го года и составила 127 долларов за тысячу кубометров.
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но страна будет добиваться «небольшой корректировки». Об этом сообщило РИА «Новости».
Глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич в начале апреля рассказал, что Минск вел с «Газпромом» переговоры о снижении цены на 2020 год. Тогда речь шла о возможности покупать определенные объемы газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Лукашенко заявил, что газ должен стоить для Белоруссии 40-45 долларов за тысячу кубов с учетом логистики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце апреля напомнил, что в момент заключения контрактов прописанная цена была ниже рыночной.