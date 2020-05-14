Лукашенко возмутился из-за цены российского газа для Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что его страна платит за российский газ больше, чем европейский государства. Например, Германия. Политик надеется, что Россия снизит цену.

По его словам, он узнал, что РФ продает газ Европе за 65-68 долларов. В то время как Белоруссия покупает топливо за 127 долларов.

«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до 70 долларов», — заявил Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

Он отметил, что поднимал вопрос разных цен на газ во время недавней видеоконференции в рамках ЕАЭС. Теперь президент Белоруссии на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом поинтересовался, что сделано для изменения ситуации.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко в прошедшем феврале зафиксировали цену газа для Минска на 2020 год. Она осталась на уровне 2019-го года и составила 127 долларов за тысячу кубометров.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но страна будет добиваться «небольшой корректировки». Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич в начале апреля рассказал, что Минск вел с «Газпромом» переговоры о снижении цены на 2020 год. Тогда речь шла о возможности покупать определенные объемы газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Лукашенко заявил, что газ должен стоить для Белоруссии 40-45 долларов за тысячу кубов с учетом логистики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце апреля напомнил, что в момент заключения контрактов прописанная цена была ниже рыночной.