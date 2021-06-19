Лукашенко в ходе посещения детской больницы в Минске назвал себя «глюкозой для взрослых»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил вторую городскую детскую клиническую больницу в Минске. Он рассказал маленьким пациентам о своих конституционных функциях и назвал себя «глюкозой для взрослых».

Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе посещения больницы Лукашенко пообщался с детьми. В одной из палат он поговорил с мальчиком, у которого спросил про углеводный батончик с содержанием глюкозы.

«Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой», — сказал Лукашенко.

У переболевшей коронавирусом заведующей больницы президент Белоруссии также поинтересовался уровнем антител в ее организме после болезни. Он также пошутил, что сам «подпитывался» антителами, посещая красные зоны.

Общаясь с коллективом больницы, Лукашенко добавил, что у белорусов может появиться выходной день для прохождения диспансеризации.

Президент Белоруссии переболел ковидом прошлым летом. Лукашенко до сих пор не сделал прививку от коронавируса, объясняя это тем, что у него пока еще сохраняется достаточно антител после болезни.