Лукашенко пошутил о том, как «подпитывался» антителами

Белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил, что «подпитывался» антителами, посещая красные зоны. Глава республики сказал об этом во время общения с врачами во второй детской больнице в Минске, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в ходе визита в больницу подошел пообщаться с двумя женщинами-медиками, спросив у них, болели ли они ковидом. Одна из них сказала, что не болела и сделала прививку, а вторая призналась, что переболела, но после этого все равно вакцинировалась. Лукашенко поинтересовался, пропали ли у нее антитела после болезни. Она ответила, что они были, но на всякий случай решила подстраховаться.

«А сколько у тебя было [антител]? Восемь? Ну это мало. У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в красных зонах», — пошутил Лукашенко.

Президент Белоруссии переболел ковидом прошлым летом. Лукашенко до сих пор не сделал прививку от коронавируса, объясняя это тем, что у него пока еще сохраняется достаточно антител после болезни.

Ранее Лукашенко заявил, что после того, как Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов, Белоруссия тоже не будет принимать украинские лайнеры.