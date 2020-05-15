Лукашенко увидел в картошке спасителя экономики Белоруссии

Александр Лукашенко считает картошку главным экспортным продуктом Белоруссии. По его мнению, именно она спасает экономику страны.

«В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — процитировало Лукашенко агентство БелТА.

Президент считает, этот продукт будет пользоваться большим спросом в России и на Украине. В разговоре с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко он заявил, что если у Белоруссии будет что продать, то она всегда это сделает и «по хорошей цене». По его словам, «крестьяне это заслужили».

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами на газ. Его возмутило то, что европейские страны получают российский газ по более дешевой цене, чем Минск. Например, Германия покупает его примерно по 70 долларов, тогда как Белоруссия вынуждена платить по 127 долларов.

Белорусский президент намерен добиться скидки от РФ. Хотя еще в прошедшем феврале стороны договорились о цене на газ для Минска на 2020 год. Она осталась на уровне 2019-го.