Мир 25 марта 2024, 12:18 Лукашенко сутки поддерживал связь с Путиным после теракта в Crocus City Hall Лукашенко заявил, что сутки был на связи с Путиным после теракта РИА «Новости»

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сутки поддерживал прямую связь с президентом России Владимиром Путиным после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

«На связи с президентом Путиным мы находились сутки, работали очень плотно. Вы знаете, чем это закончилось. Это свидетельство того, как спецслужбы и два президента должны работать в Союзном государстве», — отметил Лукашенко.

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Белорусский лидер добавил, что в нынешнее время России и Белоруссии нельзя расслабляться.

«Нас будут пытаться качать, наклонять. Не дадут нам спокойной жизни, мы еще накануне президентских выборов с Путиным об этом говорили. События в Подмосковье показали, что истории будут сложными и запутанными», — добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Жертвами стали 137 человек, еще 182 пострадали. Накануне Путин в резиденции Ново-Огареве поставил свечу за погибших в концертном зале.