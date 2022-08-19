Лукашенко сообщил о скором начале производства в Белоруссии своей вакцины против ковида

В ближайшее время Белоруссия начнет выпускать собственную вакцину против коронавируса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками сельхозпредприятия «Журавлиное».

В ходе визита на предприятие Лукашенко поднял несколько тем, затронул и сферу здравоохранения. В частности, вопрос борьбы с коронавирусом, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что в стране есть большой запас гигиенических масок и других средств индивидуальной защиты.

«Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь», — сказал президент Белоруссии.

«Если ведешь нормальный образ жизни, тебе не надо бояться болезней — и особенно этих. Поэтому надо упираться, надо работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем», — подчеркнул политик.